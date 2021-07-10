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Gündem CHP'li vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi! Veli Ağbaba verdiği cevapla bakın nasıl kıvırdı
Gündem

CHP'li vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu tepkisi! Veli Ağbaba verdiği cevapla bakın nasıl kıvırdı

Niğde'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya partili bir vatandaş tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 12:21:00 - 2021-07-10 12:22:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindekiler, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek Başkan Alim Yeşil, oda başkanları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Daha sonra Niğde Ticaret ve Sanayi Odasına (NİTSO) geçen Ağbaba, Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

CHP'li vatandaştan tepki!

Heyetin NİTSO ziyareti öncesi, Ayhan Şahenk Bulvarı'nda, CHP seçmeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, Ağbaba'ya, "Toplumda oluşan genel bir görüş var. Üç nesildir CHP seçmeniyim, şu an Kılıçdaroğlu'nun liderlik yapabileceğine inanmıyorum. Bir CHP seçmeni olarak bana da kulak verin, beni de küstürmeyin" dedi.

Tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Ağbaba "Şu anda başkan kim olacak diye konuşmuyoruz. Şimdi başka bir şey konuşuyoruz." sözleriyle konuyu kıvırdı.

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Yorumlar

Vejo

Bunlara gore o cehapeli vatandas akpartili ve provakatordur oyle derler
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Ziya

işi kıvırmak
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