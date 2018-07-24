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CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen Safiye İnci tutuksuz yargılansın

CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Safiye İnci için "Tutuklanmaması gerekirdi." diyerek tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

24 Temmuz 2018 Salı 23:16
CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen Safiye İnci tutuksuz yargılansın

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanmasını istedi.

"TUTUKLANMAMASI GEREKİRDİ"

Kemalist arkadaşına bir anlık kızgınlıkla sarf ettiği sözler nedeniyle linç edilen ve  tutuklanan Safiye İnci için CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Tutuklanmaması gerekirdi. Devlet kurucusuna küfür etmek yasalara göre suç ama tutuksuz yargılanabilirdi" diyerek, tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

 

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 23:16
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