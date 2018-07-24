CHP'li üyeden haklı çıkış! Linç edilen Safiye İnci tutuksuz yargılansın

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci'nin tutuksuz yargılanmasını istedi.

"TUTUKLANMAMASI GEREKİRDİ"

Kemalist arkadaşına bir anlık kızgınlıkla sarf ettiği sözler nedeniyle linç edilen ve tutuklanan Safiye İnci için CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Tutuklanmaması gerekirdi. Devlet kurucusuna küfür etmek yasalara göre suç ama tutuksuz yargılanabilirdi" diyerek, tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.