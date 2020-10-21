  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı"
Aktüel

CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:40:27 -
CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı"

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin, sağlık sisteminin başındaki en büyük "bela"lardan biri olduğunu öne sürdü. Son Sayıştay raporlarına göre de usulsüzlükler bulunduğunu savunan Ünsal, hastanelerin sözleşmelerinin devlet ve vatandaş açısından en olumsuz şekilde hazırlandığını iddia etti. Ünsal, her yıl milyarlarca liranın bu hastaneleri işleten şirketlere gittiğini ileri sürdü.

Sağlık tesislerinde kullanılan cerrahi aletlerin, şehir hastanelerinde sarf malzemesi olarak muhasebe edildiğini öne süren Ünsal, bir enjektörün sarf malzemesi olduğunu ancak cerrahi aletlerin kullanılıp atılan bir şey olmadığını savundu. Bazı muhasebe kayıtlarının da hatalı yapıldığını öne süren Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

Ünsal, devletin çalıştırdığı her doktor için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması gerektiğini ancak Sağlık Bakanlığının yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü.

Zorunlu mali sigorta yapılmadığı için hatalı tıbbi işlemlerden zarar görenlere ödenen tazminatın da devlete kaldığını ileri süren Ünsal, şehir hastanelerinin eksikliklerinin devleti zarara uğrattığına dair iddiasına yönelik örnekler verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri yurt dışındaki bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hüc..
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında flaş gelişme! 556. tabur yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu bir taburun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay