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Aktüel CHP'li Ünsal: "İktidar koruyucu hekimlik anlayışıyla hareket etseydi belki bu kötü tabloyu yaşamıyor olacaktık"
Aktüel

CHP'li Ünsal: "İktidar koruyucu hekimlik anlayışıyla hareket etseydi belki bu kötü tabloyu yaşamıyor olacaktık"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:26:25 -
CHP'li Ünsal: "İktidar koruyucu hekimlik anlayışıyla hareket etseydi belki bu kötü tabloyu yaşamıyor olacaktık"

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "İktidar, koruyucu hekimlik anlayışıyla hareket etseydi belki bugün bu kötü tabloyu yaşamıyor olacaktık." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, koronavirüs tehlikesini görmezden geldiğini, yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını ileri sürdü.

Gelinen noktada tablonun çok kötü durumda olduğunu ifade eden Ünsal, "Hükümet, başarısızlığını göstermemek, üstünü örtmek için hatalarını kabul etmiyor ve yanlışı sürdürüyor. İktidar, eğer koruyucu hekimlik anlayışıyla hareket etseydi belki de bugün bu kötü tabloyu yaşamıyor olacaktık." diye konuştu.

Süreç içerisinde bilim kurulu oluşturulduğunu ancak ancak kurulun işlevsiz bırakıldığını iddia eden Ünsal, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının da ihmal edildiğini savundu. Ünsal, "Olayın en başından beri sağlık çalışanlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade ediyoruz ama hala gerekli tıbbi malzeme ve ekipman konusunda bile sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Personel sayısı eksik olmasına rağmen yeni atamalar yapılmıyor ve bu durum zaten uzun zamandır büyük bir çabayla çalışan sağlıkçıların yükünü artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde vaka sayılarının tedirgin edici boyutlara ulaştığını kaydeden Ünsal, "İktidar, bu durumu saklamak için çeşitli yollar deniyorlar. Gerçek sayıları açıklamıyorlar. Bu tutumuyla hükümet güven vermiyor. Hatalarını da yine gerçeklerle oynayarak örtmeye çalışıyor." dedi.


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