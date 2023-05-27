CHP'li Ümit Zileli'den kargaları bile güldürecek seçim çıkışı! Hadi git işine be adam

Sözcü'nün yavrusu Korkusuz gazetesinde kalem oynatan Ümit Zileli, kargaları bile güldürecek bir yazıya imza attı. Türkiye'yi geçmişte cehenneme çeviren, bundan sonra çevirmek için de fırsat kollayan çevrelerle işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "cehennemin kapılarını kapatacak adam" olduğunu ileri süren Zileli, Bay Kemal'i göklere çıkardığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Nasıl bir ülkede yaşamak istediğinize karar vereceksiniz…

-Cehennemin kapılarının ardına kadar açık olduğu, açlık, yoksulluk, geleceğini kaybetmiş çocuklarınızla karanlığın egemen olduğu bir ateşte kavrulmak mı?

-Yoksa, kapıları sıkı sıkıya kapatılmış bir cehennemin dışında, o çoktan unuttuğumuz “mutluluk” sözcüğünü özgürce kullanabileceğiniz, korkudan, tehdit ve şantajdan uzak, çocuklarınızın hayaller kurabileceği ve o hayallerin gerçekleşeceğine inandığı bir güzelim ülkede kardeşçe yaşamak mı?

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Seçim sizin, o çok doğru tanımda olduğu gibi o sandığın başında “patron” sizsiniz!

Kısacası, kimi seçerseniz, bu ülkenin kaderini onun eline terk etmiş olacaksınız…

Benim, naçizane anımsatacağım tek şey ise şu:

–Cehennemin kapılarını kapatacak adam Kemal Kılıçdaroğlu’dur!"