CHP’li Türker Ertürk’e büyük şok! Bunu duyunca ne yapacağını şaşıracak

CHP'li emekli amiral Türker Ertürk'e bütün söylediklerini yutturan açıklama Baykar'dan geldi.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Emekli amiral Türker Ertürk: TCG Anadolu'ya ihtiyacımız yok, motorunda da sorun var

Sınırlarımızda PYD olsun diye açıklamalarda bulunan CHP'li Türker Ertürk, bu defa da dünyanın ilk SİHA gemisi milli gururumuz TCG Anadolu'yu karalamaya kalktı.

'Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok'

TELE1'e katılan CHP'li Ertürk, Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını öne sürerek, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil." dedi.

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"Motorunda sorun var"

Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var" ifadelerini kullandı.

Uçak gemisi değil demişti!

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ün milli savunma sanayisinden rahatsızlığı bitmiyor. Daha önce SİHA'ları hedef alan Ertürk, bu kez de TCG Anadolu'yu eleştirdi.

TELE1'de katıldığı programda konuşan Ertürk, "Bu gemi amfibi hücum gemisi, ama basında görüyorum uçak gemisi diyorlar doğru değil. Zaten deniz aşırı ve emperyal işlerimiz de yok bizim, bize uygun düşmez" dedi.