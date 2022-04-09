CHP'li Tuncay Özkan yine saçmaladı! O isim barıştan yanaymış

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı televizyon programında, PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikeceğini ve HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söyleyen, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu Selahattin Demirtaş'ı 'O barıştan yana' diyerek savundu. Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Selahattin Demirtaş barıştan yana bir insan. Biz kendisiyle Edirne cezaevinde beş saat konuştuk. Benden ayrı düşünen bir insan değil. Ya kardeşim bu insanlara haksızlık etmeyin. Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana. Niye Selahattin Demirtaş 'a bu zulmü yapıyorsunuz?"