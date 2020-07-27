CHP'li Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu'ya soğuk duş
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeleri seçimi dün gece tamamlandı. CHP'de tek aday olarak girdiği seçimde yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımındaki mevcut MYK üyeleri arasında yer alan 4 önemli isim Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu Parti Meclisi'ne giremedi.
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda dün gece oy sayımının sona ermesiyle Parti Meclisi üyelerinin listesi belli oldu.
Yeni Çağ'da yer alan habere göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son A Takımı içerisinde yer alan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamı Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'ne giremedi.
6 isim listeyi deldi
Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek CHP PM'ye girdiler.