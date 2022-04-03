CHP’li Tunç Soyer’den yandaşa 5 milyon TL! Kılıçdaroğlu utanmadan ‘israf’tan söz ediyor!
Hükümetin ekonomik programını eleştiren ve ‘israf’ yapmakla suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisinin İzmir’de milyonları nasıl saçtığını görmemezlikten geliyor. CHP’li Tunç Soyer’in “vur patlasın, çal oynasın” diyerek yandaş sanatçılara 5 milyon TL akıttığı ortaya çıktı. Fakir, fukaraya vermek yerine yandaş sanatçıları milyonların verilmesi tepkiyle karşılandı.
En büyük icraatleri heykel dikmek olan CHP’li belediyelerin ‘konser’ adı altında sözde sanatçılara verdiği para miktarı dudak uçuklattı.
Gazeteci Alçayır duyurdu!
Gazeteci Cengiz Alçayır, CHP’li Tunç Soyer’in konser harmacasını belgesiyle işte böyle duyurdu:
“CHP'li Tunç Soyer'den
Ş İ M D İ L İ K
5 Milyon TL.'lik KONSER...!
CHP demek ''vur patlasın, çal oynasın'' demek..!”