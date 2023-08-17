CHP'li Tunç Soyer'den PKK sevicilere art arda ziyaret!
Tunç Soyer, bir dizi ziyarette bulunduğu mahkumların ortak özelliğiyle duruşunu bir kez daha ispatladı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'ı, Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre eden Barış Pehlivan'ı ve Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti.
Söz konusu ziyaret hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soyer, 'Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek.' ifadelerini kullandı.
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