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Gündem CHP'li Tunç Soyer İzmir'deki domuzları evcilleştirdi! Mide bulandıran manzarayla gurur duyuyorlar...
Gündem

CHP'li Tunç Soyer İzmir'deki domuzları evcilleştirdi! Mide bulandıran manzarayla gurur duyuyorlar...

Yeniakit Publisher
2023-08-31 18:30:00 - 2023-08-31 19:09:19

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in domuzların beslenmesi için talimat verdiği Bornova'daki parklarda çocuklar oyun oynarken domuzlar yiyecek yemeye geliyor.

CHP yönetimi birkaç yıldır devam eden uygulamasıyla, domuzlarla insanları bir arada tutarken, Evka-3 Mahallesi’ndeki görüntüler tepkilere sebep oldu.

Çocuk parkında bir yanda çocukların bir yanda domuzların olduğu görüntüyü CHP'li belediyeler bir gurur tablosu olarak sunsa da, birçok İzmirli durumun geldiği noktadan şikayetçi.

İzmir'in aklı başında vatandaşları mide bulandıran duruma son verilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Çocuklar burada nasıl oynasın? Park değil sanki domuz çiftliği
Çocuklar burada nasıl oynasın? Park değil sanki domuz çiftliği

Yerel

Çocuklar burada nasıl oynasın? Park değil sanki domuz çiftliği
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