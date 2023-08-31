CHP'li Tunç Soyer İzmir'deki domuzları evcilleştirdi! Mide bulandıran manzarayla gurur duyuyorlar...

CHP yönetimi birkaç yıldır devam eden uygulamasıyla, domuzlarla insanları bir arada tutarken, Evka-3 Mahallesi’ndeki görüntüler tepkilere sebep oldu.

Çocuk parkında bir yanda çocukların bir yanda domuzların olduğu görüntüyü CHP'li belediyeler bir gurur tablosu olarak sunsa da, birçok İzmirli durumun geldiği noktadan şikayetçi.

İzmir'in aklı başında vatandaşları mide bulandıran duruma son verilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.