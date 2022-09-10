CHP’li trollerin Ekrem’i savunma çabası! Kaza unutuldu, Dili sürçüp, ‘1000 kişinin öldüğü metrobüs kazası’ diyen kız günah keçisi ilan edildi

İstanbul Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazanın ardından çok sayıda vatandaş yaralandı. Her felakette tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünkü yaşanan metrobüs kazasında yine ortalarda yoktu.

AK Parti Gençlik Kolları üyesi bir kız, bölgeye gidip yaralılara yardım etti. Sosyal medyada yaptığı bir yayında dilinin sürçmesi sonucu, ‘’1000 kişinin öldüğü metrobüs kazası’’ demesi, CHP’li medyayı ve trollerini harekete geçirdi.

Dilinin sürçmesi sonucu bu açıklamayı yapan kız için, ‘’Provokasyon’’ yorumları yapıldı. AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı ‘yanlış anlaşılma’ diyerek özür diledi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI ‘YANLIŞ ANLAŞILMA’ DEDİ, ÖZÜR DİLEDİ

AK Parti Gençlik Kolları ise, videonun sosyal medyada yayılması üzerine mesaj yayımladı.

Videoyu alıntılayan AK Gençlik Avcılar, videoda geçen kelimelerin ‘sehven’ olduğunu ileri sürerek şu mesajı paylaştı:

“Videoda arkadaşımız elem ve keder içerisinde sehven hatalı cümle kullanmıştır. Ak gençlik olarak milletimizin sağlığı, güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Yaşanan yanlış anlaşılma için üzgünüz.”

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