CHP'li Torun ve Erkek'den Ceyhan'daki rüşvet operasyona ilişkin açıklama:

ADANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, Ceyhan Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Torun, CHP Adana İl Başkanlığı'ndaki toplantıda, meseleyi başından bu yana takip ettiklerini söyledi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mart ayında hukuksuz bir şekilde görevden alındığını iddia eden Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef, ortada bir suç yokken, ortada oluşmuş herhangi bir durum yokken bir şekilde cezaevine alınarak suç uydurulmaya, bir şekilde suç oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Bunu biz birçok belediyemizde yaşıyoruz. Birçok belediyemizde bu yönde baskı var, komplolarla karşı karşıyayız, ama hiçbir zaman bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Milletin verdiği iradeyi, hukuku dolanarak, alet ederek haksızca bu şekilde yapılan hukuksuzluk işlemlerine mutlaka direneceğiz."

Torun, Kadir Aydar'ın en kısa sürede haklılığının ortaya çıkacağını dile getirdi.

- "Bu yanlış yoldan lütfen dönün"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarımız iki şeye çok dikkat edecekler. Bir, kendisine oy versin vermesin tüm hemşehrilerini kucaklayacaklar, iki harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler." sözlerini hatırlattı.

Belediye başkanlarının da bunu yaptığını belirten Erkek, Ceyhan'da yaşananların, iddialara ve dedikodulara dayalı olduğunu savundu.

İsnat edilen suçların, iddiaların sağlıklı bir temeli ve dayanağının bulunmadığını iddia eden Erkek, olayla ilgili belediyenin kasasına giren de çıkan da bir kuruşun bulunmadığını ileri sürdü.

Ceyhan'da yapılan çalışmalara değinen Erkek, Kadir Aydar ve ailesinin ilçede camiler, kreşler başta olmak üzere Ceyhanspor için ciddi bağışlar yaptığını vurguladı.

Erkek, şunları kaydetti:

"Bu yanlış yoldan lütfen dönün. Bakın, bu dosyadan hiçbir şey çıkmaz. Bu insanları derhal tahliye edin. Tutuklu yargılama niye, ne yapmış bu insanlar. Ortada bir kamu zararı yok, belediyenin kasasından çıkan bir kuruş yok. İhaleye fesat karıştırma yok. Yolsuzluk yok."

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen mart ayında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verdiği eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 17 zanlıyı örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında gözaltına almıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.











