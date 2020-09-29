CHP'li Torun, Didim Belediye Başkanı Atabay'ı ziyaret etti

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Didim Belediyesine gelen Torun, Aydın'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla olağanüstü bir dönemden geçildiğini aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'yla demokrasiyi, hukuku egemen kılmak gayemiz. Bu süreçleri yaşarken provokasyonlara hazırlıklı olmalıyız. Millet İttifakı'nı dağıtmak ya da partilerimiz üzerinden bir olumsuzluk yaratmak için her türlü gayreti göstereceklerdir. Ne yaparsa yapsınlar bunu başaramayacaklar. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Didim’de de rantçılar, gayriresmi ve gayrimeşru işlere bulaşmış olanlar ya da istedikleri yerine gelmeyenler belli oyunlar içindeler. Geçmişteki FETÖ taktiğini uygulamaya çalışmaktalar. Ama asla başaramayacaklar. Hiç kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Asla ranta kurban vermeyeceğiz. Belediye başkanımız gecesini gündüzüne katarak Didim için mücadele ediyor."

Türkiye’ye faydalı olmak için yemin ettiklerini aktaran Torun, "Sorunları çözmeye yemin ettik. Parlamentoda vekillerimiz, büyükşehirlerde ve ilçelerde belediye başkanlarımız bu sorunları çözecekler. Bizler asla ranta izin vermeyeceğiz." diye konuştu.