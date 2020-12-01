CHP'li Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesini değerlendirdi:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Deniz Karakurt'un Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmesiyle ilçede yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Seyit Torun, Menemen Belediyesi binası önünde yaptığı açıklamada, Deniz Karakurt'un Başkan Vekilliği görevine getirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Karakurt'u tebrik eden Torun, "Menemen'de yeni bir sayfa açılıyor. Deniz Başkanımız bundan sonra meclis üyesi arkadaşlarımızla Millet İttifakı üyeleriyle birlikte görevine devam edecek. İnanıyoruz ki Menemenlilere en iyi hizmeti verecek. Kendisine inanıyoruz, yolu açık olsun." dedi.

Karakurt ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederken, "Bundan sonra hangi partiden ve hangi görüşten olursa olsun birlikte, el ele bu görevi beraberce yerine getireceğiz. Hep birlikte olacağız önümüze bakacağız." şeklinde konuştu.

Öte yandan Karakurt, kararın açıklanmasının ardından Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda tebrikleri kabul etti.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 27 Kasım'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi bugün toplanmıştı. Toplantıda CHP'li üye Deniz Karakurt ile AK Partili üye Aydın Pehlivan, Başkan Vekilliği görevi için yarışmış, oylamada 4. tur eşitlikle tamamlanınca kura çekimine geçilmişti. Kura çekimi sonucu Deniz Karakurt, Başkan Vekilliği görevine getirilmişti.