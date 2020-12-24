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Aktüel CHP'li Topal, Meclis'te Hatay'daki Kovid-19 vakalarının artışına tabutla dikkati çekti
Aktüel

CHP'li Topal, Meclis'te Hatay'daki Kovid-19 vakalarının artışına tabutla dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:18:13 -
CHP'li Topal, Meclis'te Hatay'daki Kovid-19 vakalarının artışına tabutla dikkati çekti

TBMM (AA) - CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay'daki Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için hükümetin karantina uygulanmasını başlatmasını istedi.

Topal, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısına, Hatay'daki Kovid-19 vakalarının artışına dikkati çekmek için tabut getirdi. Elindeki kırmızı beyaz karanfilleri de tabutun üzerine bırakan Topal, "Böyle bir tabutla gelmek istemezdim ama zorunda kaldım." dedi.

Hatay'ı, Çin'in Wuhan kentine benzeten Topal, Çin hükümetinin Wuhan için uyguladığı olağanüstü tedbirlerin Hatay için de uygulanmasını istedi.

Türkiye'de başka bir kentte bu kadar vaka artışı olmadığını ifade eden Topal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Hatay'da vakaların yüzde 125 arttığını söyledi. Topal, "Biz, 10 Eylül-10 Aralık arasındaki ölü sayılarına baktık, yüzde 400 artış var. Sayın Bakan, vaka artışları için 'Filyasyon ekibini artırdık, yoğun bakım yatak sayısını artırdık, PCR test cihazını artırdık.' dedi. Hatay'da bir düşüş yok." diye konuştu.

Hatay'ın 11 milletvekilinin 6'sının, ildeki bazı yöneticilerin, sağlık çalışanlarının ve çok sayıda vatandaşın Kovid-19'a yakalandığını anlatan Topal, şöyle konuştu:

"Gasilhanede vatandaşımız cenazelerini almak için sıra bekliyor. Yoğun bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız sıra bekliyor. Sayın Bakan, 'Hatay'da ağır hasta yükü fazla' diyor. Madem öyle ise nedir bunun çaresi? Halk çaresiz. Halk karantina uygulansın istiyor. Ancak karantinanın da şartları var. Vatandaşlarımız, esnaf, çiftçiler, tarım işçileri, serbest meslek mensupları, kiracılar ve birçok vatandaşımız ekonomik olarak zor durumda. Vatandaşlarımıza ekonomik destek verilerek karantina uygulanmalıdır."

Serkan Topal, konuşmasının sonunda Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.




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