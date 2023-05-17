CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelere saygısızlığına İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede vatandaşları otellerden çıkartma girişimine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
14 Mayıs'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sandığa gömülen muhalefetin gerçek yüzü ortaya çıktı.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede vatandaşları yerleştirdiği otelden geri çıkartma girişimi infiale sebep oldu.
İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin skandal girişimine ilişkin soruşturma başlattı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır.
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