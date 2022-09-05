CHP’li Tekin’e tepkiler dinmiyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’dan CHP'li Gürsel Tekin’e tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Katıldığı yayında HDP’ye bakanlık verileceğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin’e tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteri.
Usta yaptığı paylaşımda, “6'lı pazarlık masasında kirli hesaplar devam ediyor. CHP'li Gürsel Tekin diyor ki "HDP'ye bakanlık verilebilir." İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarını mı düşündünüz? Ne kadar saklasanız da 7. ortağınız, PKK'ya PYD'ye sırtını dayayan HDP'dir. Milletimizden saklayamazsınız” dedi.