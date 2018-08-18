CHP'li Tekin yalanı ortaya çıkınca paylaşımını sildi

CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hükûmeti ilkesizlikle itham edebilmek uğruna Uygur Türkü ve kanaat önderi Abdülkadir Yapçan'ın Çin'e teslim edildiği yalanını ortaya attı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Tekin, Çin seyahatinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Çinli finans kuruluşlarından sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a atıfla, "Çin'den alınacak 3.6 milyar dolarlık kredi haberinin ardından Uygurlu kanaat önderi Abdülkadir Yapçan, Uygur Türklerine işkence ve kötü muamele yaptığı BM tarafından tespit edilen Çin'e teslim edildi. Karşı karşıya olduğumuz temel sorun bu ilkesiz zihniyet." ifadelerini kullandı.

'GÖÇ CİDDİ BİR MESELEDİR, MALZEME YAPILMAMASI GEREKEN BİR ALANDIR'

Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara yönelik ilkeli ve duyarlı duruşunu hiçe sayan CHP'li Gürsel Tekin'in bu açıklamasının ardından bir açıklama yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "Göç meselesi ciddi derecede önemli ve malzeme yapılmaması gereken bir alandır. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in iddiasının gerçekle hiç bir ilgisi yoktur." sözlerini kullanarak Tekin'in yalanını ortaya çıkardı.

YALANI ORTAYA ÇIKINCA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tekin'in kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini belirten Göç İdaresi, "Kamuoyuna yaptığı yanlış bilgilendirme için kendisinden açıklama bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Bunun üzerine CHP'li Tekin'in söz konusu paylaşımını sildiği görüldü.