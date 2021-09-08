CHP’li tecavüzcüler herkes için tehdit!

Yavuz Selim İstanbul

CHP’deki sapıkların Türkiye’nin hemen her ilçesinde kadınlara yönelik taciz ve tecavüz rezaletlerine her gün bir yenisi eklenirken; CHP’de milletvekilliği ve yöneticilik yapanlar ve kadın istismarcısı feministlerin sessizliğe bürünmesi tepki topluyor.

‘Altı Ok’lu sapıklar her yerde

CHP’de seriye bağlanan taciz-tecavüz olaylarının Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve Ankara Yenimahalle zabıta yetkilisi Ali İhsan Karaaslan ile devam etmesi gündemi çalkaladı. CHP Erzurum İl Başkanlığında çaycılık yaparak çalışan partili kadının taciz edildiğine ilişkin ses kaydı mide bulandırdı. Ankara Yenimahalle’de Zabıta Müdür Yardımcısı Karaaslan’ın emri altında çalışan Ş.D.’ye sözlü ve fiili taciz uyguladığı, Ş.D.’nin işten kovulma tehlikesiyle şikayetçi olamadığına ilişkin belgeler rezaleti gözler önüne serdi.

CHP’nin kadın vekilleri susuyor

Kamuoyunda büyük tepki toplayan CHP’deki seri taciz ve tecavüzler, CHP ve yandaşlarında korkunç bir sessizlikle karşılanıyor. CHP’nin 16 kadın milletvekili taciz-tecavüz hadiselerinin tamamını susarak geçiştiriyor. Aynı zamanda CHP’de Parti Meclisi üyeliği yapan kadın vekiller partideki sapıklara karşı üç maymunu oynuyor. TBMM Kadın Erken Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda yer alan CHP’li vekiller de sapıklara çıt çıkarmıyor. CHP kadrolarında yer alan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bartin Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu taciz olaylarının hiçbirine tepki göstermedi. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın üç maymunu oynadığı taciz-tecavüzlere; Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan, İzmir Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ısrarla susuyor.

Feminaziler de suskun

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP’nin taciz-tecavüzcülerine suskun.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ödül alan feminist Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, CHP’nin kadın tacizcilerine suskun. ABD, İsveç, Hollanda gibi ülkelerden para desteği alan Mor Çatı Vakfı suskun.

ABD’li Chrest Vakfı’ndan fon aldığı ortaya çıkan Kadın Girişimcileri Derneği (Kagider) suskun. Mor Çatı’nın kurucularından HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da suskun.

“Kadına özgürlük” diyen, “kadın çalışsın” diye bağıran istismarcıların, CHP il başkanlığında çaycılık yaparak çalışan partili kadının taciz edilmesine dahi suskun kalması büyük tepki topluyor.

Kadın haklarıyla alakaları yok

AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, “Habis söylem ve fiilleri kamuoyuna yansıyan CHP’liler için o meşhur kadın dernekleri nerede? Taksim’de ezan okunurken düdük çalan feministler nerede? Fail CHP olunca ne değişiyor? Bu üzerine örttükleri sessizlik örtüsünün sebebi nedir? Gık bile çıkaramıyorlar. Bunların ne kadınla ne de kadın haklarıyla bir ilgisi yoktur” dedi.

Çifte standarta dikkat çeken Av. Birinci, “Muhafazakar oluşumlardaki istisnai bir iki hadiseyi ideolojik angajmanlarla büyütenler, CHP’de bu kadar sık rastlanan lanet olası taciz tecavüzlere çıtları çıkaramıyorlar. Çıkaramazlar da. Burada ahlaki çöküş söz konusudur. Günlük vaka sayılarının tabloyla açıklanacak hale geldi” diye konuştu.

Kadın da erkek de çocuk da tehlikede

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Başkanı Ali Akbaş, CHP’deki sapıkların milletin tamamına tehdit oluşturduğunu, yandaşların da sapıklığı seyrettiğini söylüyor. İHSD Başkanı Akbaş, “CHP’li sapkınlar kadınlara sarkıyor, taciz tecavüz ediyor ama çıt çıkarmıyorlar. Kadınlar için CHP tehdittir. Bunlar LGBT adı altında eşcinsel sapkınlığın yaygınlaşması için yürüyüş yapıyor, bildiri yayınlıyor, açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Erkekler için CHP tehdittir. Çocuklara yönelik LGBT propagandalarına susuyorlar, yayınlanan çocuk kitaplarındaki en ahlaksız, en adi sözlere hiç tepki göstermiyorlar. Çocuklar için CHP tehdittir. Eğer CHP zihniyeti iktidar olursa, Türkiye’deki 83 milyon insan kadın, erkek, çocuk kim olursa olsun demir iç çamaşırlarıyla gezmek zorunda kalacaklardır. Allah milletimizi ve devletimizi CHP’li sapkınların şerrinden korusun” ifadelerini kullandı.

