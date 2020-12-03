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Aktüel CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması:
Aktüel

CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması:

"Engellilerin birikmiş sorunları çözülmez değildir. Her şeyden önce bir yaklaşım farkına ihtiyaç vardır"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:07:31 -
CHP'li Taşkın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Engellilerin birikmiş sorunları çözülmez değildir. Her şeyden önce bir yaklaşım farkına ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin yılın sadece bir gününde değil her gününde gündemde olmaları gerektiğini belirtti.

Sosyal demokrat bir parti olan CHP'nin, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket ettiğini aktaran Taşkın, iktidara gelmeleri halinde insan hakları temelli ve hak odaklı bir yaklaşımı yaşama geçireceklerini bildirdi.

Engellilerin sorunlarını engelli kuruluşlarını da çözüm ortağı haline getirerek ortadan kaldırmayı amaçladıklarını vurgulayan Taşkın, "Engellilerin en temel sorunlarından birisinin istihdam olduğu bilincindeyiz. Kısa süre önce milletvekillerimiz kamuda engelli kotasının en az yüzde 5’e çıkarılması için bir kanun teklifi verdiler. Engelli kardeşlerimizi bu teklifimizin takipçisi olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Resmi verilere göre, Türkiye'deki ağır engelli sayısının 764 bin 271 kişi olduğuna dikkati çeken Yüksel Taşkın, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu kişilerin bakımı nedeniyle yıllar itibariyle 5510 Sayılı Kanun’dan faydalanan kadın sigortalıların sayısı sadece bin 757 kişidir. Parti olarak bu konuya özel ağırlık verecek ve kadın sigortalıların sayısını ciddi biçimde yükselteceğiz. CHP olarak asıl devrimi engellilere sunulan eğitim hizmetlerinde gerçekleştireceğiz. Özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon alanlarında eğitim verenlerin niteliklerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz. ÖTV tavan fiyatının güncellenmemesi nedeniyle ortaya çıkan mağduriyet birçok engelliyi rahat bir ulaşımdan mahrum bırakmıştır. Bu sorun gerekli tavan yükseltilerek giderilmelidir. Engellilerin birikmiş sorunları çözülmez değildir. Her şeyden önce bir yaklaşım farkına ihtiyaç vardır. Önemli olan siyasi tercihlerdeki farklılıktır. 1 trilyon 346 milyarlık 2021 bütçesinin sadece yüzde 1,6'sı engellilikle ilgili tahsis edilmiştir. Sosyal demokrat CHP iktidarda olsaydı bu oran çok daha yüksek olurdu."



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