CHP’li Taşdelen’in imtiyazlı ‘Kuzu’su

Zekeriya Say İstanbul

Yerel seçimler sonrası “Ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsınız” diye esip gürleyen ve “Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsiniz” diyerek inşaat sahiplerine parmak sallayan CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, suçüstü oldu. İki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘gizli prensi’ olarak anılan Taşdelen’in ilçe sınırları içerisinde kalan, yerli ve yabancı üst düzey ismin ikamet ettiği Kuzu Kumru sitesindeki yaklaşık 1000 m²’lik ortak kullanım alanın mimari projeye aykırı şekilde işyerine dönüştürülmesine göz yumduğu ortaya çıktı.

Mescidi dükkana kattılar

Ankara’nın en prestijli noktasında bulunan Kumru apartmanın 2. katındaki 800 metrekarelik gezilemeyen teras işyerine dönüştürülerek kiraya verilirken, 1. bodrum otopark katında yer alan erkek ve kadın mescidi ile tuvaletlerin ortadan kaldırılarak mimari projeye aykırı şekilde yüklenici firmaya ait dükkana dâhil edildiği belirtildi. Ayrıca 2. bodrum otopark katına kaçak araç yıkama yeri yapılarak kiraya verilmeye çalışıldığı, apartmanın 1. katındaki yönetim ofisi ile 2 adet kapıcı dairesinin de birleştirilerek müteahhit Güven Kuzu’nun oğlu Vefa Kuzu’nun mülkiyetinde olan 2. kattaki 1 numaralı konuta dahil edilerek 4 yıl süreyle bir bankaya kiralandığı bildirildi.

Müteahhite imar barışı kıyağı

Tüm bu usulsüzlüğe sessiz kalan CHP’li Çankaya Belediyesi’nin, 31.12.2017 tarihinden sonra yapılan imalatlar için illegal şekilde ‘yapı kayıt belgesi’ düzenleyerek Kuzu İnşaat A.Ş.’ye ait kaçak yapıların İmar barışından faydalanmasını sağladığı fakat skandal girişimin Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 28.04.2021 tarihli kararıyla engellendiği kaydedildi.