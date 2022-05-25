CHP'li Taşdelen'den 28 Şubat çıkışı! 5735'in iptali için dava açan Kılıçdaroğlu'na tek sözün yok mu?

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FOX TV canlı yayınında konuşan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, partisinin siyasi dönüşüm yaşadığını iddia ederek, "sosyal demokrat" bir kimliğe büründüğünü öne sürdü.

Taşdelen, 5735 sayılı kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya davacı sıfatı ile imza veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Özgürlüklerden, insan haklarından, demokrasiden yana." diyerek güzelledi.

Kılıçdaroğlu'nun 5735'in iptali için yaptığı başvuruyu unuttu!

"Başı örtülü diye bir gencimizin üniversiteye girememesi diye bir şey olabilir mi, bu kabul edilebilir bir şey değil." diyen Taşdelen, Kılıçdaroğlu'nun başörtülü öğrencilerin özgürlüklerinin önünü açan 5735'in iptali için başvurmasını görmezden gelip, 28 Şubat sürecinde darbecilerle saf tutarak ikna odalarına girenlerin CHP'de milletvekili olduğu eleştirisinde bulundu:

Cumhuriyet Halk Partisi nereden nereye geldi. Sayın Genel Başkanımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi benim kriterlerime, benim değerlendirmelerime göre gerçek manada sosyal demokrat bir parti oldu. Halk iradesine dayanan, milletine güvenen bir siyasi parti oldu. 28 Şubat sürecini hatırlayın, 28 Şubat sürecinde o zamanki yönetim tarzını düşünün. Orada ikna odalarında yer alanlar daha sonra milletvekilliği yaptılar.

CHP'nin değişim yaşadığını iddia etti

Anayasa Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye davacı sıfatı ile imza verip, başörtülü öğrencilerin üniversite eğitim haklarının elinden alınmasının önüne geçen 5735 sayılı kanunun iptali için başvuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim yaşadığını iddia ederek, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugünkü ideolojisi, inancı o günkü tutumun tersi. Özgürlüklerden, insan haklarından, demokrasiden yana.