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Siyaset CHP'li Tanju Özcan'ın makam şoförü, genel müdürlüğe atandı
Siyaset

CHP'li Tanju Özcan'ın makam şoförü, genel müdürlüğe atandı

Bolu Belediyesi'nde makam şoförü kadrosunda çalışan Özgür Yıldız, belediyenin şirketi olan Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne genel müdür olarak getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:27:00 -
CHP'li Tanju Özcan'ın makam şoförü, genel müdürlüğe atandı

Bolu Belediyesi tarafından son meclis toplantısında alınan kararla belediyeye bağlı olarak Bol Tur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak olan şirket, Bolu Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin yönetiminden sorumlu olacak. Şirketin genel müdürlüğüne ise Tanju Özcan'ın milletvekilliğinden bu yana birlikte çalıştığı, belediyede de makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı.

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Yorumlar

csn

yeliz mv maasi aliyor yani akit bi de ona tek laf etseniz

Doğruya Doğru

Aferin Tanju Liyakat dediğiniz bu dur işte ey CHP liler daha kimlerin nerelere atandıkları bir ortaya çıksa.
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