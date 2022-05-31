CHP'li Tanju Özcan'ın ahlakdışı ifadelerinin ardından AK Parti harekete geçti!

Bolu Belediyesi'nin CHP'li ırkçı Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. İnfiale neden olan ahlak dışı sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

"Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız"

İnfiale neden olan ahlak dışı sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

"Tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."