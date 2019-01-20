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CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

CHP Bolu Belediye Başkan adayı olan Tanju Özcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısılan sesi hakkındaki küstah açıklamaları, sosyal medyada her kesimden insanın büyük tepkisine neden oldu.

20 Ocak 2019 Pazar 16:33

Silik bir tip olduğu için sözlerinin duyulmayacağını sanan, bu yüzden ileri geri konuşma cesaretini kendisinde görebilen CHP Bolu Milletvekili ve 31 Mart seçimleri için Bolu Belediye Başkan adayı olan Tanju Özcan'ın skandal videosu ortaya çıktı.

Sadece isminde halk olan fakat halktan uzak parti CHP, girdiği her seçimden milletten tokadı yedikçe nefreti giderek artıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan parti meclis üyesine kadar her seçimi kaybetmenin travmasını yaşıyor olacak ki hakarette birbirleriyle yarışmaya başladılar.

CHP'li Tanju'dan küstah sözler

2014 seçimleri öncesinde yoğun programı sebebiyle sesi kısılsa bile milletinden kopmayan ve soğuk havaya rağmen kendisini bekleyen vatandaşlara kısık sesle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li Tanju Özcan hakaret dolu sözler sarf etti. Özcan, vatandaşlara seslenirken sesi kısıldı ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. AHaber'deki habere göre Özcan, "Çok şükür Tayyip Erdoğan'ın sesi gibi değil Tayyip Erdoğan'ın o konuşmasını dinleyen var mı? Yani sesi kadın sesi desen kadın sesi değil, erkek sesi desen erkek sesi değil, resmen üçüncü türün sesi gibi konuşuyor" diyerek alçakça ifadeler kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:34
  1. Tanju Özcan
  2. CHP
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Bolu

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  • receprecep37 dk önce
    iyide RTE hiç lgbt denilen i.nelerle yürümediki onlarla beraber yürüyen senin gibi orta yuvarlaktavurulacak toplar

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