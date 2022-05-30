CHP'li Tanju Özcan'dan bir ahlaksız çıkış daha: Evli barklı adamım ayıp oluyor

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullanan Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

Yardım isteyen kadın için skandal ifadeler

Özcan, geçtiğimiz aylarda da, Youtube'dan yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

Özcan, kamuoyunda infiale neden olan açıklamasında, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

Kadınlar siyah çelenk bırakmıştı

Skandal sonrası kentte yaşayan bir grup kadın, belediye binası önüne giderek, "Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bırakmıştı.