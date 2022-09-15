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Gündem CHP'li Tanju Özcan'dan Akşener'e görülmemiş yağcılık: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın!
Gündem

CHP'li Tanju Özcan'dan Akşener'e görülmemiş yağcılık: Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın!

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı istedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 21:24:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yeni itfaiye binası açılış töreni davetini geri çevirmedi.

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Akşener bugün ise Bolu'da Tanju Özcan ile bir araya geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu gibi Akşener'i resmi törenle karşıladı.

Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığını istedi

Açılış konuşmaları esnasında 6'lı masaya değinen Özcan, Akşener'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek istedi. Özcan, "Toplum olarak biz de adayı bekliyoruz. Orda da bir sıkıntı olursa, Bolu’da bir kardeşiniz var. Diploması, 8 yıllık devlet deneyimi var. Milletvekiliğinden, girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış, başarı öyküsü de var, aklınızın bir kenarında bulunsun" dedi.

Akşener: Şimdi herkesi komaya sokayım

Özcan'ın bu çağrısının ardından açıklamalarda bulunan Akşener ise, "Tanju başkanla şöyle bir geçmişimiz var. Ben Meclis Başkan Vekiliydim kendisi de katip üyeydi. Birlikte uzunca bir zaman çalıştık. Bolu için çarpan kalbini bilirim. Bolu için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. Şimdi herkesi komaya sokayım, unutmayacağım" açıklamasında bulundu.

 

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