CHP'li Tanju Özcan faşistlikte Ümit Özdağ ile yarışıyor! Mültecilere mezar yerini bile çok gördü

Sığınmacıları hedef alan söylem ve uygulamalarıyla bilinen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son açıklamasıyla iyice zıvanadan çıktı.

Mültecilere mezar yerini bile çok gören CHP'li Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini gururla anlattı.

"Bolu'ya defnedilmelerini istemiyorum"

Faşist Özcan yaptığı açıklamada, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti

İstiklal gazetesinden Nur Batu, geçtiğimiz haftalarda kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi'ne geçeceğini iddia etmişti.