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Siyaset CHP’li Tahsin Tarhan’dan itiraf! Kaybedemeyeceğimiz bir seçimi kaybettik
Siyaset

CHP’li Tahsin Tarhan’dan itiraf! Kaybedemeyeceğimiz bir seçimi kaybettik

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:12:00 -
CHP’li Tahsin Tarhan’dan itiraf! Kaybedemeyeceğimiz bir seçimi kaybettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partisinin Yalova 12. Olağan Genel Kongresi’deki konuşmasında ilginç tespitlerde bulundu.

Seçimlere değinen Tarhan, şunları söyledi: “Türkiye’de adalet, demokrasi, özgürlük yok, ekonomi çökmüş. Ülkemiz zor bir süreci geçirirken ikinci yüzyılda büyük umutlarla seçime girdik. Hiç kaybedeceğimizi düşünmeyeceğimiz bir seçimi kaybettik. CHP olarak o günden sonra iç meseleleri tartışmaya başladık. Öyle bir noktaya geldik ki, tarihte görülmemiş yandaş medya baskısı ile Genel Başkanımızın istifası istendi. Biz o günden beri hep şunu söyledik, CHP’nin geleneklerinde, genel başkanının istifasını istemek gibi bir şey yoktur. İstifa tek taraflıdır. Birileri isteyemez. CHP’nin kongrelerinde demokrasi vardır, özgürlük vardır.”

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