CHP’li Tahsin Tarhan’dan itiraf! Kaybedemeyeceğimiz bir seçimi kaybettik

Seçimlere değinen Tarhan, şunları söyledi: “Türkiye’de adalet, demokrasi, özgürlük yok, ekonomi çökmüş. Ülkemiz zor bir süreci geçirirken ikinci yüzyılda büyük umutlarla seçime girdik. Hiç kaybedeceğimizi düşünmeyeceğimiz bir seçimi kaybettik. CHP olarak o günden sonra iç meseleleri tartışmaya başladık. Öyle bir noktaya geldik ki, tarihte görülmemiş yandaş medya baskısı ile Genel Başkanımızın istifası istendi. Biz o günden beri hep şunu söyledik, CHP’nin geleneklerinde, genel başkanının istifasını istemek gibi bir şey yoktur. İstifa tek taraflıdır. Birileri isteyemez. CHP’nin kongrelerinde demokrasi vardır, özgürlük vardır.”