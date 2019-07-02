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CHP'li Soyer'in LGBT paylaşımına tepki yağdı

Twitter hesabından, "Önümüzdeki senelerde birlikte yürümek dileğiyle. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun" mesajını paylaşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sosyal medyada tepki yağdı. Soyer'in paylaşımına isyan eden İzmirliler, "Bize su getir. Çöpleri topla. Senin işin ibnelere destek olmak değil, İzmirliye hizmet etmek" mesajlarını paylaştı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:18
CHP'li Soyer'in LGBT paylaşımına tepki yağdı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr Sapkın LGBTİ'lilerin sözde 'Onur' Yürüyüşü'ne Avrupa Birliği ile birlikte HDP ve CHP'de yoğun destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de twitter hesabından "Önümüzdeki senelerde birlikte yürümek dileğiyle. LGBTİ+ Onur Haftası kutlu olsun" mesajını paylaştı.

CHP'li Soyer'in mesajına İzmirli sosyal medya kullanıcıları yoğun tepki gösterdi. Soyer'e, "Senin işin ibnelere destek olmak değil" diyen İzmirliler şu paylaşımları yaptı:

"İbnelik yapacağına hizmet yap. Sana ne onursuzların sözde onur yürüyüşünden. Yol yap. Köprü yap. Trafik sorununu çöz. Çöp topla. Körfezi temizle. Park yap ama ibnelere değnek olmak senin işin değil."

Şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafı ile yorum yapan kullanıcı:

"Onur yürüyüşü böyle olur!"

"Pes doğrusu, sapıklığa destek çıkıyorsunuz. Sonra da toplum bölünüyor vs.. Hiç tecavüz tacizden şikayet etmeyin. Bu ne modernlik, ne de özgürlük..

Ola ki İzmir'de karşılaşırsam sizinle yüzünüze haykıracağım şeylerin ilki bu desteğiniz olacak!"

Başkan bir şey soracağım da soramıyorum; sen de mi ?

"Toplumdaki hastalıklı ruhların ahlaksızca belirlediği bu günü kutlamınızı esefle kınıyoruz. Keşke bu hastalıklı ruhların tedavisi ve toplumun ahlak değerine verdiği zarar onarmak için çözüm üretseniz. Anadolu'nun bin yıllık kültür ve değerlerini yok sayamazsınız."

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:18
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. CHP
  4. LGBT

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