CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal sözler! İBB'nin PKK'lı gassallarına böyle sahip çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TELE1 canlı yayınında PKK/ KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER ile ilgili konuştu.

Dernekte görev yapan kişilerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar" sözleriyle derneği savundu.

"Gassal ölüleri yıkayan birisi ne olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ve PKK’lıların ailelerine verdiği ortaya çıkan gassala da arka çıkan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Gassal ölüleri yıkayan birisi yani. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz ne olacak? İşe girmiş veya işteymiş. Bununla Büyükşehir Belediyesi arasında ittifak kurmaya çalışıyorlar."