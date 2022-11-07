  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Sezgin Tanrıkulu işte şimdi hapı yuttu! Ne oldu, rengin soldu değil mi?
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu işte şimdi hapı yuttu! Ne oldu, rengin soldu değil mi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımı nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 18:22:00 -
CHP'li Sezgin Tanrıkulu işte şimdi hapı yuttu! Ne oldu, rengin soldu değil mi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Tanrıkulu'nun 20 Ekim'de sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." şeklindeki paylaşımı nakledildi.

Tanrıkulu'nun paylaşımının terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilen fezlekede, Tanrıkulu'nun "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği ifade edildi.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Tanrıkulu hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Acil, acil bu fezlekeyi meclisten acil geçirinde, fezleke feslemeye dönüşsün.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23