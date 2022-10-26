CHP’li Seyit Torun’dan saldırıya avukatlık!
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin açılış töreninde Başkan Erdoğan'a teşekkür edince, CHP'liler tarafından saldırıya ve küfürlere maruz kalmıştı. CHP'li Seyit Torun, skandal saldırıya arka çıktı.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından saldırıya maruz kaldı.
CHP'Lİ TORUN SALDIRIYA ARKA ÇIKTI
Açılış töreninde yer alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, skandala arka çıkarak, "Bir kere de doğrunun yanında durun!" dedi.
Torun, "Ne oldu Sn. Bakan ? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun!" ifadelerini kullandı.