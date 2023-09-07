CHP'li Sevigen'den bomba itiraf: Hükümet çalışıyor muhalefetin ülke diye derdi yok!

"Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim." ifadelerini kullanan Sevigen, "Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?" dedi.

Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını söyleyip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini de ileri sürdü.

"Beğenmeyebilirsiniz ama hükümet çalışıyor"

Sevigen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın üç aydır hükümet konuşuyor değil mi? Yurt dışına gidiyorlar, deprem bölgesine gidiyorlar. Yunanistan ile ilişki kuruyorlar. En azından çalışıyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz? Babacan ne dedi, Davutoğlu ne dedi. CHP hikaye, İYİ Parti hikaye. Meral Hanım çıkıyor bir ileri bir geri. Tek başıma hareket edeceğim diyor, geri adım atıyor. Arkadan bir açık kapı bırakıyorlar.

"Muhalefetin ülke diye bir derdi yok"

Böyle bir muhalefet olur mu? Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim.

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Meral Hanım'ı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Meral Hanım yüzde 5-6'yı geçmeyecektir, lütfen yazın bunu."