  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan ciddi! Gıda devinin sürpriz kararı: Orta Doğu dünyanın ilk kez ATM'si haline geliyor! Bomba detayı

Seri katilin kötü korku evi! Haber verildi, ülkede ortalık çok fena karıştı: Öldürdüğü kurbanlarını oraya gömmüş

Buradaki selde 6 kişi hayatını kaybetti: Sisli Vadi'den pis kokular yükseliyor

Kötü haber verildi! Akaryakıt ürünlerine bir zam daha geliyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Bu ilk kez oluyor! Avusturya devinden sürpriz Türkiye kararı...Bir anda gelip açtılar

İP'li Buğra'dan Enver Aysever'e zehir zemberek tepki! Acınası haldeler, birbirlerine düştüler...

İran'dan petrol alan Yunanistan yaptırımı ihlal etti: Milyon dolarlık ilk kez büyük ceza ödeyecek! İlgili gelişme dikkat çekti

Selçuk Bayraktar'ı dikkatli dinleyenler detayı yakaladı! TB2 SiHA ile ilgili öyle bir bilgi vermiş ki tam anlamıyla bomba

FETÖ’nün ideolojisi dipdiri! İstanbul'un göbeğinde 'dinler arası diyalog' konseri!
Siyaset CHP'li Sevigen'den bomba itiraf: Hükümet çalışıyor muhalefetin ülke diye derdi yok!
Siyaset

CHP'li Sevigen'den bomba itiraf: Hükümet çalışıyor muhalefetin ülke diye derdi yok!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 21:12:00 -
CHP'li Sevigen'den bomba itiraf: Hükümet çalışıyor muhalefetin ülke diye derdi yok!

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar üzerinden birbirine düşen muhalefete çok sert eleştirilerde bulundu.

"Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim." ifadelerini kullanan Sevigen, "Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?" dedi.

Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını söyleyip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini de ileri sürdü.

"Beğenmeyebilirsiniz ama hükümet çalışıyor"

Sevigen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın üç aydır hükümet konuşuyor değil mi? Yurt dışına gidiyorlar, deprem bölgesine gidiyorlar. Yunanistan ile ilişki kuruyorlar. En azından çalışıyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz? Babacan ne dedi, Davutoğlu ne dedi. CHP hikaye, İYİ Parti hikaye. Meral Hanım çıkıyor bir ileri bir geri. Tek başıma hareket edeceğim diyor, geri adım atıyor. Arkadan bir açık kapı bırakıyorlar.

"Muhalefetin ülke diye bir derdi yok"

Böyle bir muhalefet olur mu? Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Hanım'ı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Meral Hanım yüzde 5-6'yı geçmeyecektir, lütfen yazın bunu."

CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!
CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

Siyaset

CHP'li milletvekilleri TOGG'a hayran kaldılar!

İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması
İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması

Gündem

İyi Parti ile CHP arasında 'kalbini kırarım' tartışması

Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'
Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'

Siyaset

Oğlunu aday göstermek isteyen Sarıgül oynayacağı atı iyi biliyor! 'Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır'

Akşener yerin dibine soktu hala akıllanmadılar! CHP'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması
Akşener yerin dibine soktu hala akıllanmadılar! CHP'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Siyaset

Akşener yerin dibine soktu hala akıllanmadılar! CHP'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi
İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Siyaset

İşte CHP işte sapkınlık seviciliği! 'Ebrar'ın adı ilçedeki bir caddeye verilsin' önerisi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23