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Gündem CHP'li Sevigen canlı yayında kime oy vereceğini açıkladı! CHP'liyim ama...
Gündem

CHP'li Sevigen canlı yayında kime oy vereceğini açıkladı! CHP'liyim ama...

Yeniakit Publisher
2023-04-09 02:21:00 -

CNN Türk canlı yayınına katılan 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini açıkladı.

Canlı yayında 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, kime oy vereceğini açıkladı.

Fulya Kalfa'nın "Erdoğan'a oy versem bile CHP'liyim dediniz. Ne demek istediniz" sorusuna cevap veren 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, "DSP'li biri oradan aday olmadı mı? Ben CHP'nin özüyüm ittifak gibi olur. Birleşirsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden oy verilmesin. Bu kadar övdüğüm birine oy veririm tabi, benim çizgilerim bellidir. Değerlerimize sahip çıkanlar kazanır. Togg, TCG Anadolu var. Ali Babacan ben gelince bunlara dokunacağım diyor. Bu adamlara oy verilir mi?

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