CHP'li Sevigen canlı yayında kime oy vereceğini açıkladı! CHP'liyim ama...

Canlı yayında 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, kime oy vereceğini açıkladı.

Fulya Kalfa'nın "Erdoğan'a oy versem bile CHP'liyim dediniz. Ne demek istediniz" sorusuna cevap veren 23. dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, "DSP'li biri oradan aday olmadı mı? Ben CHP'nin özüyüm ittifak gibi olur. Birleşirsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden oy verilmesin. Bu kadar övdüğüm birine oy veririm tabi, benim çizgilerim bellidir. Değerlerimize sahip çıkanlar kazanır. Togg, TCG Anadolu var. Ali Babacan ben gelince bunlara dokunacağım diyor. Bu adamlara oy verilir mi?

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