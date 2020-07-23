CHP'li Sertel: "Her dört gazeteciden biri işsiz"

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye'de her dört gazeteciden birinin işsiz olduğunu belirterek, "Son beş yılda işsiz kalan gazeteci sayısı ne yazık ki 10 bini geçti." dedi.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, her yıl 24 Temmuz gününün, basından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak kutlandığını hatırlatarak, "Abdülhamid'in sansür rejimi, İkinci Meşrutiyet'te yıkılmıştı." diye konuştu.

Türkiye'de tutuklu çok sayıda gazetecinin bulunduğunu ve kendisindeki rakamlara göre bu rakamın 76 olduğunu aktaran Sertel, bunların içerisinde Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Müyesser Yıldız'ın da yer aldığını söyledi. Anadolu'da gazetecilerin gazetelerini binbir güçlükle çıkardığını dile getiren Sertel, 2019 yılında Anadolu medyasında 100'den fazla gazetenin kapandığını kaydetti.

Türkiye'de 2019 yılında gazete ve dergi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldığını ifade eden Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son üç yılda gazetelerin toplamda tirajları yüzde 50 oranında eridi. Genelde işsizlik oranı 1,8 oranında artarken, gazetecilikte bu artış 4,7 oldu. Genelde işsizlik oranı yüzde 13,4 iken gazetecilikteki işsizlik sayısı yüzde 23,8 oldu. Basın yayın yüksekokullarından, iletişim fakültelerinden mezun olan kardeşlerimizin medyada iş bulma olanağı diğer sektörlere göre o kadar kötü bir noktadaki anlatmak bile çok güç. Şu anda her dört gazeteciden biri işsiz. Son beş yılda işsiz kalan gazeteci sayısı ne yazık ki 10 bini geçti."

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 90 bini aşkın şikayet alan programlara ilişkin herhangi bir işlem yapmadığını öne süren Sertel, bu programlardan bazı örnekleri anlattı. Sertel, "Toplumdaki bütün ahlaksızlıkları, rezillikleri ekrana taşıyan ve ekranda bunları sergileyerek toplum ahlakına zarar veren bu programla ilgili tek soruşturma yapmayan RTÜK, düzgün, gerçek habercilik yapmaya çalışan ve herhangi bir kimseye hakaret etmeden gerçekleri dile getirmeye çalışan televizyonlara ceza üstüne ceza yağdırmaktadır." dedi.

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine değinen Sertel, "İnternet medyasına ilişkin bir yasa hazırlayamayan, çıkaramayan iktidar, şimdi sosyal medyada bazı kuruluşların özgürlük alanına girerek, YouTube, Twitter, Netflix, Facebook gibi alanlarda düzenleme yapmak istemektedir." değerlendirmesinde bulundu.