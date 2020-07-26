CHP'li Sera Kadıgil'den algı operasyonu! AK Parti gerçeği açıkladı

CHP milletvekili Sera Kadıgil, sosyal medya ile ilgili yapılan düzenlemeyle ilgili, "Sosyal medyaya sansür yasasını yangından mal kaçırır gibi meclise dayatan AKP’nin Adalet Komisyonundaki sıralarının hali bu! Nasılsa ne dersek diyelim tek virgül değiştirmeyecekler, dinlemeye de gerek yok herhalde!" iddialarında bulunarak algı operasyonuna kalkışmıştı.

Sera Kadıgil'e cevap AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'den geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadıgil'in paylaştığı fotoğrafa ilişkin, "Şimdi gördüm. Meclis’in çalışmasını sabote etmek ve kapatmak için CHP’nin yoklama talebi üzerine 5 dakikalığına genel kurul salonuna gittiğimiz anda çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafı çeken de komisyon üyesi olmadığı halde kendilerinin yoklama talebine katılmayan kişi!" ifadelerini kullandı.