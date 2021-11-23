CHP'li Şener, Bakan Soylu'nun korumalarını hedef aldı! Önce üzerine yürüdünüz şimdi de linç mi edeceksiniz?

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çok sayıda koruma olmasına tepki gösterdi.

Abdüllatif Şener, "Bazı bakanlar komisyonumuza bütçelerini sunmak üzere geldiğinde çok yoğun bir kalabalık oluyor. Hatta koruma görevlileri, arkamızdaki duvar yerine kesilmiş olan bölümün arkası koruma görevlileri ile doluyor. Bu, bütçe müzakerelerinin adabına, edebine uymaz." diye konuştu.

Koruma hazımsızlığı

Silahların gölgesi altında görüşme olmayacağını söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Şener, "Yasama organı ayrı bir erktir. Yürütmeden bağımsızdır. Bütçeye karar verecek olan yer bu meclistir, komisyondur. Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz." ifadelerini kullandı.

Korumaların dışarı çıkmasını istedi

Şener, korumaların salondan çıkmasını isteyerek, "Bütçe müzakeresinin özgür, bağımsız milletvekili iradesiyle birlikte yürümesi lazım. O yüzden lütfen, salonda bulunan bütün koruma görevlilerini, bu salona girme yetkisine sahip olmayan kim varsa hepsinin dışarı alınması ve müzakerelere daha sonra başlanmasını talep ediyorum" dedi.

CHP'li Şener'in bu sözleri "Hayırdır, CHP'li ve HDP'liler Bakan Soylu'yu linç etmeye mi hazırlanıyor?" dedirtti.

Bakan Soylu'nun üzerine yürümüşlerdi

Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında konuşması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a "Ben gülmüyorum, oradan sürekli bana gülerek bakma. Ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülüyorsun. El hareketinde bulunma." diye tepki gösterdi.

Özkoç'un "haddini bil" diye yanıt verdiği Soylu, konuşmasını "El sallama, parmak sallama. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor. Orada şehit veriyoruz, evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun. PKK'ya, HDP'ye her evden bir oy istediniz. Siz istediniz, sizin genel başkanınız istedi" diye sürdürdü. Özkoç ve muhalefet milletvekillerinin yanıt vermesi üzerine gerilim büyüyünce komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi. Soylu ise salonu terk etti.

Soylu geri dönüp komisyon yeniden toplandığında da Soylu ile HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç arasında bir başka tartışma yaşandı. Oruç'un "Sen Türkiye'yi böyle yönetiyorsun" diye tepki gösterdiği Soylu "Sen, PKK'dan talimat alıyorsun" yanıtını verdi.