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Gündem

CHP'li seçmene soruldu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin?

Yeniakit Publisher
2023-06-09 08:20:00 -
CHP'li seçmene soruldu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kim gelsin?

Seçimde yaşanılan yenilgi sonrası muhalefette başlayan değişim çağrıları devam ederken, bir anket yapıldı. Buna göre, muhalif seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi halinde yüzde 46,7 ile Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasını istiyor...

Türkiye tarihinin en önemli seçiminin yankıları sürüyor.

Aylarca hummalı hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde milyonlar, ilk olarak 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Ardından sandıktan çıkan sonuçlar ikinci turu işaret etti.

28 Mayıs'ta yapılan seçimde ise sonuç değişmedi. Böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci zaferini ilan etmiş oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 12'nci mağlubiyetini elde etti.

Büyük bir coşkuyla karşılanan zaferin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için kolları sıvadı ve yeni kabine üyeleriyle birlikte çalışmalara başladı.
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Gözler ise muhalefete çevrildi.

Seçim hezimeti yaşayan Millet İttifakı ve CHP'de dengeler şaştı, değişim çağrılarıyla başlayan krizler derinleşiyor..

Bir yandan ittifakın dağılıp dağılmayacağı merak edilirken bir yandan da partili isimler, seçmenler de Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmak yerine, MYK üyelerini revize ederek değişim talebini yerine getirdi..

Bu durum partiyi ikiye böldü.

İmamoğlu'ndan adaylık sinyali

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra sessizliğini bozan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurulun değişmesiyle değişim olmaz" mesajı verdi.

Ekrem İmamoğlu böylelikle ilk kez açıktan aday olabileceğinin sinyallerini vermiş oldu..

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'na destek verirken Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu bırakmasını talep ediyor.

"CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz" anketi

Hal böyle iken, anket şirketleri de yeni anketler yayınlamaya başladı.

BETİMAR Araştırma, muhalif seçmenlere sordu: "Şayet Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz"

Muhalif seçmen "Ekrem İmamoğlu" dedi.

İmamoğlu açık ara önde

Ankete göre, yüzde 46,7 oranla listede açık ara zirvede yer alan İmamoğlu'nu, yüzde 147,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti..

Ankette yer alan diğer isimler ise yüzde 6,5 ile Özgür Özel, yüzde 1,2 ile Muharrem İnce, yüzde 0,9 ile Mustafa Sarıgül oldu.

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