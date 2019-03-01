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CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz"

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliği, iş dünyası ile beraber ortak projeler üreterek çözeceklerini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 13:35
CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz"

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliği, iş dünyası ile beraber ortak projeler üreterek çözeceklerini söyledi.


Bayraklı’nın her noktasında seçim çalışmalarını yürüten CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Fuat Edip Baksı Mahallesi seçim bürosunu hizmete açtı, pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluştu. Evi yanan Leman Marmara ile koah hastası Halil Kamalı’yı da evinde ziyaret eden Sandal, geçmiş olsun dileklerini iletti.


Gün boyu ev toplantıları, kahve ziyaretleri de gerçekleştiren Sandal, ayrıca, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri’yi ziyaret etti. Davetleri için Sivri’ye teşekkür eden Sandal, “Bayraklımızda gelir uçurumu hat safhada. Bir tarafta devasa gökdelenler yükselirken, öbür tarafta açlık sınırının altında binlerce aile var. O nedenle önceliğimiz insan diyoruz. İşsizlik ciddi bir dert. Bunu çözmek için de iş dünyası ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.


Bayraklı’da farklı sosyal yapıların bir arada olmasına imkan vermek gerektiğini dile getiren ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de, iş dünyası istihdam sorununa katkı sağlayacak projeleri desteklediklerini söyledi. Sivri, "Bayraklı önemli bir ilçe. Farklı sosyal toplulukların bir arada olmasına imkan vermek için projelerinizi öncelikle destekliyoruz. Özellikle genç işsizliğin önüne geçilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda bizim de ESİAD olarak yaptığımız birçok proje var. Gençleri daha da hazırlıklı ve sanayinin ihtiyaç duyduğu noktada yetiştirebilmek için birçok proje üretiyoruz. Bu projeleriBayraklı’ya da taşımak isteriz. Bu konuda 20 kişilik bir ekip var. Üniversitelerimizle de birlikte çalışıyoruz. İlçe belediyelerimizle de özellikle iş istihdamına yönelik her türlü projede desteğe hazırız. Kadın iş gücünün de sanayiye kazandırılması konusunda çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:35
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