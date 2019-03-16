CHP’li Sandal: Bayraklı’da tarihi bir rekor kırarsak kimse şaşırmasın

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, kimseyi ötekileştirmeden sadece hizmet için yola çıktıklarını ve bunun neticesinde Bayraklı’da yoğun bir ilgi gördüklerini söyledi. Sandal “30 yıldır siyasetin içindeyim. El broşürü de dağıttım, kahvelerde de konuşma yaptım, konferans salonlarında da kitlelere hitap ettim; ancak hiçbir dönem toplumu bu kadar umutlu, bu kadar heyecanlı ve ana meseleye konsantre olarak görmedim. Şimdiden söyleyebilirim, Bayraklı’da tarihi bir rekor kırarsak kimse şaşırmasın" dedi.

Ev ve kahve toplantılarına yoğun bir şekilde devam eden CHP Bayraklı Adayı Serdar Sandal, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bayraklı şubesi ve İzmir Çerkez Derneği’ni ziyaret etti, Adalet Mahallesi seçim bürosunu hizmete açtı. Aday oldukları andan itibaren toplumun tümünü kucakladıklarını belirten Sandal, bunun neticesinde de CHP’ye gönül verenlerin yanı sıra gerek Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) gerekse de MHP’li tabandan büyük ilgi ve destek gördüklerini söyledi. Sandal şöyle konuştu:

"Toplumun tüm kesimlerinden Bayraklı’da büyük bir teveccüh görüyoruz. Bütün siyasi partilerden partimize hiç olmadığı kadar yoğun bir teveccüh var. 30 yıllık siyasi geçmişim var. 2 dönem SHP, 3 dönem CHP’de il başkan yardımcılığı yaptım. Sahada alanda çok çalıştım. El broşürü de dağıttım, kahve toplantıları da yaptım, salonlarda da hitap ettim. Ama hiçbir dönem toplumu bu kadar umutlu, bu kadar heyecanlı ve ana meseleye konsantre olarak görmedim. Gittiğimiz tüm toplantılarda, kahvelerde yaptığımız siyasi çalışmalarda aynı salonda farklı siyasi partilerden gelen insanların varlığı bizi mutlu ediyor. Bunu başardığımız için birileri rahatsız olabilir, bizi çatışma ortamına çekmek isteyebilirler. Ama hiç kimse kusura bakmasın kavga etmeyeceğiz, çatışmayacağız. Biz bir kamu hizmetine talibiz ve bu hizmeti götürürken kimseyi etnik kimliği, dini, siyasi görüşü nedeniyle ötekileştirmiyoruz, ötekileştirmeyeceğiz de."