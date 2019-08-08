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CHP'li Şahin'in Osmanlı düşmanlığı

Mazbatasını alır almaz belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin, bir skandala daha imza attı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:04
CHP'li Şahin'in Osmanlı düşmanlığı

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Söğüt’ün bağlı olduğu Bilecik’te ecdada düşmanlık tam gaz devam ediyor. Mazbatasını alır almaz belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı minyatür ve motiflerini kazıtan CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin, 1 ay sonra da belediye hizmet binasındaki ‘Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde bulunan panoları kaldırttı. Şahin, skandal icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Şahin kendinden çalışmaları başlatılan Osmanlı temalı ve kubbeli üst geçit yapımını “Osmanlı eseri istemiyorum” diyerek iptal ettirdi.

KİŞİSEL OLARAK HOŞLANMIYORMUŞ!

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, “Bilecik Devlet Hastanesi önünde bulunan üst geçidin özel tasarım Osmanlı temalı ve kubbeli giydirilme çalışması yapılması için ihale düzenlendi ve 18 Şubat tarihinde sözleşme imzalandı. 31 Mart’ta yönetim CHP’ye geçti. Yeni başkanla tanışmak isteyen yüklenici firma CHP’li Şahin ile tanışmaya gitti. Şahin, firma sahiplerine Osmanlı temalı eserlerden hoşlanmadığını, Osmanlı temalı figürler içeren bir eseri asla değerlendirmeyeceğini söylemiş. ‘Bu tarz eserlerin hepsini kaldıracağım’ diye bizzat yüklenici firmaya iletmiş. Yürürlükteki sözleşmeyi kabul etmediğini belirtmiş” dedi.

SIRADA HANGİ ESER VAR ACABA?

Karabıyık şunları kaydetti: “Belediye binasındaki figürlerin kaldırılmasına vatandaşlardan büyük tepki geldi. Bunun üzerine Şahin, yenisini yapacağını söyledi 4 ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadı. Osmanlı Padişah şeridinde de durum aynı. Bilecik, Osmanlı dönemi için ayrı bir öneme sahip. Acaba bundan sonra hangi Osmanlı eseri kaldırılacak merak ediyoruz. Osmanlı dönemini anlatan eserlere düşmanca tutumun bir an önce son bulması gerekiyor. Vatandaşlar son derece rahatsız.”

OSMANLI TEMALI ESERLERE KARŞI

Yüklenici firma Artil Endüstriyel ve Sanatsal Çözümler Ltd. Şti. yetkililerinden İlke Sayit, CHP’li Başkan Şahin ile yapılan görüşmede olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi. Görüşme esnasında başkan yardımcılarının ‘Osmanlı temalı eserleri estetik bulmadığını’ ifade ettiğini dile getiren Sayit, aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: “Başkan Şahin ise kesinlikle böyle bir mimariyi kabul etmediğini, Osmanlı temalı eserlerin hiçbirini belediyede kullanmayacağını, var olan eserlerinde kaldırılacağını ifade etti. Alternatifler sunduk ama başkan bunu da kabul etmeyerek ‘kesinlikle Osmanlı eseri istemiyorum’ diyerek görüşmeyi sonlandırdı.”

Yenişafak

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:04
  1. chp
  2. Bilecik
  3. Semih Şahin
  4. SİYASET Haberleri

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