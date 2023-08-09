  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Sabahat Akkiraz'dan Cuma mesajı!
Gündem

CHP'li Sabahat Akkiraz'dan Cuma mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 18:10:00 - 2023-08-09 18:44:40
CHP'li Sabahat Akkiraz'dan Cuma mesajı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma namazı için çalışma saatleriyle okul saatlerinin düzenlenmesi çağrısı, CHP'li Sabahat Akkiraz tarafından hedef alındı.

Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından provoke edici ifadeler kullandı.

Ezici çoğunluğu Müslüman olan ülkede Cuma namazı kılınmasından rahatsız olduğu anlaşılan Akkiraz, mesajında mezhepçilik de yaptı.

Sabahat Akkiraz şu ifadeleri kullandı:

"Cuma.. Müslümanlar için Tatil
Cumartesi.. Yahudiler için Tatil
Pazar.. Hristiyanlar için Tatil
Perşembe de Aleviler için Tatil
Çarşamba Budistler için Tatil

Herkes bir şeyler isteyebilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama Laiklik bunun için önemli. Vatandaş inanç kimliği ile yönetilemez.

Cuma namazı kılınması konusunda hiç bir sıkıntı yokken “yine olmayandan bir mağduriyet yaratma”

Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..
Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..

Gündem

Diyanet'ten Cuma namazı çağrısı! Hutbede Müslümanlara böyle seslendiler..

Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'
Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

İSLAM

Diyanet'in Cuma namazı çağrısı Cumhuriyet'i rahatsız etti! 'Adım adım şeriat'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23