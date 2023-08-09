CHP'li Sabahat Akkiraz'dan Cuma mesajı!

Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından provoke edici ifadeler kullandı.

Ezici çoğunluğu Müslüman olan ülkede Cuma namazı kılınmasından rahatsız olduğu anlaşılan Akkiraz, mesajında mezhepçilik de yaptı.

Sabahat Akkiraz şu ifadeleri kullandı:

"Cuma.. Müslümanlar için Tatil

Cumartesi.. Yahudiler için Tatil

Pazar.. Hristiyanlar için Tatil

Perşembe de Aleviler için Tatil

Çarşamba Budistler için Tatil

Herkes bir şeyler isteyebilir.

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Ama Laiklik bunun için önemli. Vatandaş inanç kimliği ile yönetilemez.

Cuma namazı kılınması konusunda hiç bir sıkıntı yokken “yine olmayandan bir mağduriyet yaratma”