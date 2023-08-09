CHP'li Sabahat Akkiraz'dan Cuma mesajı!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma namazı için çalışma saatleriyle okul saatlerinin düzenlenmesi çağrısı, CHP'li Sabahat Akkiraz tarafından hedef alındı.
Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından provoke edici ifadeler kullandı.
Ezici çoğunluğu Müslüman olan ülkede Cuma namazı kılınmasından rahatsız olduğu anlaşılan Akkiraz, mesajında mezhepçilik de yaptı.
Sabahat Akkiraz şu ifadeleri kullandı:
"Cuma.. Müslümanlar için Tatil
Cumartesi.. Yahudiler için Tatil
Pazar.. Hristiyanlar için Tatil
Perşembe de Aleviler için Tatil
Çarşamba Budistler için Tatil
Herkes bir şeyler isteyebilir.
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Ama Laiklik bunun için önemli. Vatandaş inanç kimliği ile yönetilemez.
Cuma namazı kılınması konusunda hiç bir sıkıntı yokken “yine olmayandan bir mağduriyet yaratma”