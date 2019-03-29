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CHP'li Recep Gürkan'ın tuttuğu mafya üyeleri yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini türkü barda kadeh kaldırarak kutlayan CHP'li Edirne Belediye Başkanı ve başkan adayı Recep Gürkan'ın, görüntülerini kaydeden yerel gazeteciyi susturmak için görevlendirdiği mafya üyeleri enselendi.

29 Mart 2019 Cuma 18:10

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında kutlama yaparak, kadeh kaldırdığı görüntüleri büyük tepki toplayan CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın o görüntüleri ortadan kaldırmak için mafya ile anlaştığı ortaya çıktı.

Güneş gazetesi, kaydın yayınlanması halinde "darbeyiövme" suçundan soruşturmaya konu olmaktan korkan Gürkan'ın görüntüleri alıp yok etmek için, Bulgaristan'a yerleşen yerel gazeteci Şükrü Benli'ye mafya ile tehditler savurduğu ve işkence yaptırdığını iddia etti.

Bu iddiaya göre, Türkiye'den gelen kişilerce kaçırılan Şükrü Benli, Svilengrad Savcılığı’na verdiği ifadede gördüğü işkenceyi, "Gözlerim bağlı halde 3 saat boyunca dövdüler. Filistin askısıyla asıldım, elektriğe bağlandım. Kadın giysisi giydirilerek coplandım." şeklinde anlattı.

Gürkan’ın tuttuğu mafya üyelerinin telefonunu gasp ederek görüntüleri aldığını belirten Benli, "Polise gidersem öldürüleceğimi söyleyerek beni tehdit ettiler." dedi.

CHP’li Başkan skandal görüntüler için mafya tutmuş!

Mafya üyeleri yakalandı

CHP'li Gürkan'ın Benli'yi tehdit etmek için görevlendirdiği iddia edilen isimlerden Şaban G. bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı.

Ayrıca yurt dışına çıkış yapan Salih Y. ve Osman K. de bu sabah yurda giriş yaptıkları sırada gözaltına alındılar.

Operasyonla ilgili emniyet güçlerinden açıklama bekleniyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:10
  1. İstanbul
  2. Edirne Belediyesi
  3. Recep Gürkan

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