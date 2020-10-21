CHP’li pilavcıya usulsüzlük soruşturması

CHP’li belediyelerin bitmek bilmeyen skandallarına nihayet “dur” denildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı çirkin sözlerle hedef alan, PKK’nın siyasi temsilcisi HDP için kutlamalar düzenleyen CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın mevzuata aykırı işlemleri, bakanlık radarına takıldı. İçişleri Bakanlığı’nın Çanakkale’de çevre katliamlarına imza atan Gökhan ve beraberindekilere soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Kaçak yapıları ne yıktı ne ceza yazdı

Kaz Dağları’nın 40 kilometre uzağında yapılan altın arama faaliyetleri ile ilgili “Tecavüze alışık bunlar. Çocuğa da tecavüz ediyorlar, doğaya da” diyen CHP’li Ülgür Gökhan’ın ekolojik dengeyi bozan çevre katliamlarına imza attığı ortaya çıkmıştı. Görevini kötüye kullanmaktan hakkında dava açılan CHP’li başkanın doğal sit alanlarına dikilen yapılara göz yumduğu, yıkım kararlarını yerine getirmediği, kanuna aykırı olarak yapılara karşı hiçbir tebdir almadığı gözler önüne serilmişti. Akit’in edindiği bilgilere göre, şikayetleri mercek altına alan mülkiye müfettişleri, yapılan araştırmalar neticesinde yazdıkları raporu İçişleri Bakanlığı’na sundu. Raporu inceleyen bakanlık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediye başkan yardımcısı ve zabıta amiri hakkında soruşturma izni verdi.

Başkan Erdoğan tepki göstermişti

CHP’li Gökhan, geçtiğimiz yıl belediye meclis oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu’a hakaret etmiş ve bağırmıştı. Skandal görüntüler medyaya yansıyınca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşmıştı. Erdoğan, “Bu belediye başkanını 18 Mart’ta törenlerde konuşturmayacaksınız’ talimatını vermişti.

Lakabı neden “Pilavcı başkan” oldu?

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde HDP’nin yüzde 10 barajını geçmesi sonrası, Cumhuriyet Meydanı’nda şükür pilavı dağıtmıştı. AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları’nın Cumhuriyet Meydanı’nda TSK’nın Afrin Zaferi için pilav ikramında bulunmasına ise engel çıkarmıştı. Gençlik kolları tarafından ağaca asılan, “Bu Şehirde Pilav, Terörün Destekçisi Barajı Geçtiği İçin Değil, Mehmetçiğimiz Destan Yazdığı İçin Dağıtılır!” yazılı pankart zabıta ekipleri tarafından söktürülmüştü.