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CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan isteğine vatandaştan tepki!

Akit Soruyor ekibi bugün İstabullulara, Öztürk Yılmaz'ın; "Ezan da Kur'an da Türkçe olmalı" sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu yöneltti.

09 Kasım 2018 Cuma 14:51

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, önceki gün katıldığı bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını istediğini söyledi.

"Ezan Türkçe olsun"

Andımız tartışmalarının yapıldığı bir televizyon programına katılan Yılmaz skandal ifadelere imza attı. Ezanın Türkçe okunmasını talep eden Yılmaz; "Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım, Kuran okunsun anlayayım. Benim dilim dünyanın dört tarafında konuşulsun anlayayım. Bu nedir Türkçe'yi bu kadar aşağılamak" ifadelerini kullandı.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz açıklamalarından sonra, "Kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirtti.

Akit Soruyor ekibi bugün İstabullulara, Öztürk Yılmaz'ın; "Ezan da Kur'an da Türkçe olmalı" sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu yöneltti. Bir vatandaş CHP'nin ezandan rahatsızlığını şu ifadelerle anlattı:

"Ezanın sesinden rahatsız olupta açık açık dile getiremedikleri için bu şekilde konuşmaları oluyor."

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:51
  1. Ardahan
  2. Öztürk Yılmaz
  3. CHP
  4. Türkçe ezan

YORUM YAZ

  • Ax111Ax11134 dk önce
    Ezan Türkçe mi okunmuş, Arapça mı okunmuş, Kürtçe mi okunmuş chpnin umurunda bile olmaz. Ne Ezan'da ne de Namaz'da gözü falan yok. Ama iş başka. Ne ? İşte aynen öyle. Kalbinize ilk gelen gibi.
  • OktayOktay44 dk önce
    Namaz kilmayan bir insan için,Ezan Arapça,Türkçe veya Almanca okunmasinin ne anlami var?Kardeşim zaten sizin Namazla,Islam la alakaniz yok.Arapça okunma si ile neden ilgilisiniz?
  • hayrihayri1 sa önce
    mesele kurani türkce, arapca veya almanca okuma meselesi degildir, niyetleri suyu bulandirmak milleti gaza getirmek, yakinda sapkayida konu eder bunlar! Rizeyide bombalarlar, yozgata ambargoda uygularlar, erzurumda kadinda asarlar, tunceliyide bombalarlar... herseyi gördük hele hele su interneti bulana Allah iman nasip etsin, olup biteni bire bir okumak mümkün! Cumhuriyeti neden kimin icin kurduklari bile asikar.... 1923 öncesi konusmalarda ortada sonrasi konusmalarda , verilen ve söylenen sözlerden 180° sitti yapilmis, hezimetin adini kurtulus koymuslar!!!
  • Osmanlı TorunuOsmanlı Torunu1 sa önce
    Bunların amacı yeni ayrıştırmacı senaryo,, sonrada doğu bölgelerinde neden kürtçe okunmuyor, diğer tarafta yok lazca yok gürcüce v.s. bunlar milletimi bölmek için uğraşıyorlar, bunlar tilki cinsi varlıklar, Selman ÖĞÜT en güzel cevabı verdi kendisine, Karslı bir vatandaş olarak Ardahan dan böyle bir varlığın milletvekili çıkması çok utandırıcı,
  • mvlütmvlüt1 sa önce
    BU HERİFLERİN ...LERİNİ ... GİBİ GÖMMEK LAZIM
  • ÖZTÜRK MEHMET ÖZTÜRK MEHMET 1 sa önce
    Akıllı olun kardeşim CHP ne zaman dini savundu. Din üzerinden siyaset yapacaklar .
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