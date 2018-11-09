CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan isteğine vatandaştan tepki!

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, önceki gün katıldığı bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını istediğini söyledi.

"Ezan Türkçe olsun"

Andımız tartışmalarının yapıldığı bir televizyon programına katılan Yılmaz skandal ifadelere imza attı. Ezanın Türkçe okunmasını talep eden Yılmaz; "Benim dilim her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım, Kuran okunsun anlayayım. Benim dilim dünyanın dört tarafında konuşulsun anlayayım. Bu nedir Türkçe'yi bu kadar aşağılamak" ifadelerini kullandı.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz açıklamalarından sonra, "Kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını belirtti.

Akit Soruyor ekibi bugün İstabullulara, Öztürk Yılmaz'ın; "Ezan da Kur'an da Türkçe olmalı" sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu yöneltti. Bir vatandaş CHP'nin ezandan rahatsızlığını şu ifadelerle anlattı:

"Ezanın sesinden rahatsız olupta açık açık dile getiremedikleri için bu şekilde konuşmaları oluyor."