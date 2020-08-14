CHP'li Öztunç'tan 766 maden sahasının ihale edilmesine ilişkin değerlendirme:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilerek aramalara açılacak 766 maden sahasına ilişkin, "Yeni sahaların, bütüncül çevresel etki, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan ihaleye açılması, ruhsatlandırılması hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu sahalarda hangi madenlerin aranacağının ya da işletileceğinin belirsiz olduğunu öne sürdü.

İklim kriziyle mücadelenin acil olduğu bir dönemde, krizi daha da derinleştirecek eylemler sergilendiğini savunan Öztunç, ihale sonrasında birçok ilde birden fazla sahada arama ya da işletme faaliyetinin yapılacağını belirtti.

Ali Öztunç, "Halihazırda bu illerde faaliyette olan maden tesisleri ve diğer kirletici tesisler mevcutken ve birçok şehir kuraklık, kirlilik gibi etkenlerle uğraşırken, yeni sahaların, bütüncül çevresel etki, sağlık etki değerlendirmesi yapılmadan ihaleye açılması, ruhsatlandırılması hukuka aykırıdır. Ayrıca doğanın sonu demektir." ifadelerini kullandı.

Maden arama sürecindeki sondajların, maden işletme kadar kirletici işlemler olduğunun bilindiğini belirten Öztunç, ihalelerin, içinde sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100'e yakın endüstriyel ham madde, linyit ve taş kömürü gibi enerji üretim ham maddeleriyle, altın, gümüş, alüminyum gibi metalik madenlerin yer aldığı "4. Grup Maden Grubu"nda olduğunun ifade edildiğini bildirdi.

Öztunç, iklim değişikliğine ve fosil yakıt kullanımına bağlı olarak solunum yolu hastalıklarının arttığı bir ortamda madencilik faaliyetlerinin bu ölçüde yaygınlaştırılmasının, tarım topraklarının, temiz su kaynaklarının korunmasıyla çeliştiğini kaydetti.

İklim değişikliğinin, hastalık taşıyıcı mikrop ve virüslerin mutasyonuna yol açtığına dikkati çeken Öztunç, tüm dünyanın salgınla baş etmeye çalıştığı bir zamanda doğal değerlerin korunmasına özel önem verilmesi gerektiğini ifade etti.