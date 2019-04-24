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Seçim 2019 Sayfası

CHP’li Özkoç: "Genel Başkanımızın bu cenazeye katılacağı ifade edilmiş, gerekli önlemlerin alınması istenmiştir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdarolu’nun Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesi öncesi Ankara Nöbetçi Koruma Amirliğine cenazeye katılacağının bildirildiğini ve gerekli önlemlerin alınmasının istendiğini söyledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:19
CHP’li Özkoç: "Genel Başkanımızın bu cenazeye katılacağı ifade edilmiş, gerekli önlemlerin alınması istenmiştir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdarolu’nun Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesi öncesi Ankara Nöbetçi Koruma Amirliğine cenazeye katılacağının bildirildiğini ve gerekli önlemlerin alınmasının istendiğini söyledi.


CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığını belirterek, konuyla ilgili olarak Araştırma Komisyonu kurulduğunu ve üyelerin yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacaklarını kaydetti.


Özkoç, Çubuk’ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Biz şehit cenazelerine gitmeden önce Cumartesi akşamı 22.10’da Koruma Müdürlüğümüzün ilgili kişisi tarafından Ankara Koruma Şube Müdürlüğü aranarak, Genel Başkanımızın katılacağı şehit cenazesi ile ilgili bilgi istenmiştir. Daha sonra ertesi gün saat 10.03’te tekrar Ankara Nöbetçi Koruma Amirliği aranarak, Genel Başkanımızın bu cenazeye katılacağı ifade edilmiştir, gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. Şehit cenazesinin evi ilçe örgütümüz tarafından ziyaret edilmiştir, başsağlığı dilenmiştir. Muhtarımız bizzat ilçe örgütüne gelerek, şehit cenazesinin ihtiyacı olan büyük boy Türk bayrağını partimizden talep etmiş, büyük boy Türk bayrağı kendisine ve aileye teslim edilmiştir. Genel Başkanımızın öncü korumaları, şehit cenaze töreni başlamadan 2-3 saat önce giderek her dönemde olduğu gibi oradaki ilgili emniyet müdürü ile Çubuk Emniyet Müdürü ve tören tertip komutanı albay ile görüşmüşler, Genel Başkanımızın geleceğini bildirmişlerdir" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:19
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