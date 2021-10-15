CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iki gündür bulunduğu Kütahya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bu ziyaretler sırasında çiftçi olduğunu öne süren bir kişi, "Traktörüme icra geldi" diyerek CHP'li Özel'e dert yandı.

İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.

Tüm Türkiye'yi dolandırdı

Ancak Özel ile görüşen Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.